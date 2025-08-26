Опять скандал. Почему Польша ограничивает права украинцев и запрещает "бандеровские символы"

Главное:

Почему президент Польши активизировал риторику против украинцев?

Как на его заявления влияет политический раскол в стране?

Какими могут быть последствия заявлений Навроцкого?

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальной помощи для безработных украинцев. Вместо этого он подал в Сейм собственный вариант законопроекта, который предусматривает получение услуг и медицинской помощи только тем украинцам, которые официально трудоустроены и платят налоги в Польше.

В то же время статистика свидетельствует, что украинцы в Польше точно не являются обузой, а скорее наоборот. Как рассказывал РБК-Украина посол Украины в Польше Василий Боднар, трудоустроенными являются 69% граждан Украины в стране. В абсолютных цифрах это около 700 тысяч работающих.

"Украинцы дают Польше ежегодно около 2,7% ВВП – по последним данным, это где-то 22 миллиарда евро ежегодно. Это только то, что платится из налогов", –отметил Боднар.

Законопроект, который ветировал Навроцкий, касается не только социальных выплат, но и имеет более широкий контекст.

В связи с вето министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский даже заявил о возможном отключении Starlink для Украины – финансирование этой системы было привязано к фонду, созданному на основе этого закона. Впрочем, глава Канцелярии президента Польши оперативно опроверг такую опасность – но при условии, что польский Сейм (где у Навроцкого нет своего большинства) примет его альтернативный законопроект.

Еще одна инициатива Навроцкого касается законопроекта, который в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистской и коммунистической символике. Что именно будет подпадать под определение "бандеровского" символа – пока неизвестно. Поэтому пока это порождает много спекуляций.

Мотивация Навроцкого

Кароль Навроцкий принял присягу президента только 6 августа и является относительным новичком в польской политике. Однако его взгляды относительно Украины давно известны. Еще в должности директора Польского института национальной памяти он отличался откровенной антиукраинской риторикой, особенно в отношении Волынской трагедии.

Навроцкий заявлял, что Украина не сможет присоединиться к ЕС или НАТО, пока не будут решены исторические споры, связанные с польско-украинским конфликтом 1940-х годов. Кроме того, он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя его в "плохом отношении к Польше", в частности из-за вопроса Волыни и импорта зерна.

"Даже несмотря на то, что Навроцкий формально был независимым кандидатом на нынешних президентских выборах, все же он поддерживался партией "Право и справедливость" (ПиС), которая часто продуцирует подобного рода инициативы. Соответственно он сейчас вынужден выстраивать свою президентскую каденцию через маневрирование на этом политическом поле", – сказал РБК-Украина кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Следовательно, нынешние действия Навроцкого вряд ли являются неожиданными. Тем более, что определенные антиукраинские настроения среди поляков действительно есть. Согласно опросу Центра исследования общественного мнения (CBOS), в марте этого года 38% поляков выражали неприязнь к украинцам, тогда как симпатию испытывали лишь 30%. Нейтральное отношение имели 27%.

Дополнительно градус напряжения в польском обществе поднял недавний инцидент. 9 августа на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве отдельные зрители нарушили общественный порядок. На концерте был развернут флаг УПА с трезубцем, а также сине-желтый флаг с Вольфсангелем – одним из неонацистских и ультраправых символов. Польская полиция задержала 109 человек, а впоследствии и депортировала 63 человека, 57 из них – украинцы.

Посол Украины Василий Боднар сообщил впоследствии, что большинство участников конфликта приехали из других стран и не живут постоянно в Польше.

"Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы. Тот, кто нарушает закон и традиции, и кому не хватает понимания и чувства социальной чувствительности, должен быть привлечен к ответственности", – заявил посол.

В то же время на действия президента Польши влияют и политические соображения. Сейчас в стране правительство контролируют политические противники Навроцкого – "Гражданская коалиция" во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

Следующие парламентские выборы в Польше должны состояться только в 2027 году. Однако Желиховский не исключает проведения и досрочных выборов, учитывая напряжение между Навроцким и Туском. Поэтому президенту Польши нужно поддерживать внимание со стороны своих избирателей.

"Мы должны понимать, что не так далеко до выборов осталось, даже если мы говорим об очередных выборах, а если будут и внеочередные, то очевидно и Навроцкий и ПиС хотят быть готовыми", – отметил Желиховский.

Последствия раскола в Польше

Инициативы президента поддержали далеко не все в польском политикуме. Целый ряд депутатов Сейма от "Гражданской коалиции" раскритиковали действия Навроцкого, обвиняя его в популизме и отступлении от европейских ценностей. Это означает большой шанс, что президентские законопроекты могут быть заблокированы в Сейме. Впрочем, возможны и сюрпризы.

"Даже коалиция тоже часто пыталась "пастись" на электоральном поле оппонентов, и тоже мы можем услышать какие-то радикальные вещи, в частности по истории. По крайней мере, сейчас уже такого нет, и есть много взаимопонимания, в частности в контексте, например, эксгумации, но кто знает, что будет дальше", – резюмировал Желиховский.

В общем, борьба между властными кабинетами в Варшаве имеет последствия не только для украинцев, но и бьет по международным позициям Польши.

Буквально на прошлой неделе разгорелся скандал из-за неучастия страны в поездке в Вашингтон. Владимир Зеленский в компании других европейских лидеров совершил неожиданный визит в США, чтобы согласовать позиции на переговорах о завершении российско-украинской войны. Чтобы его поддержать, в Вашингтон полетели и руководители ряда европейских стран – но ни президент, ни премьер-министр Польши не присутствовали. Хотя Варшава, учитывая ее вклад в помощь Украине и логистическое значение Польши, имела полное право быть причастной.

Сейчас от польских властей нет убедительных объяснений, почему так произошло. Однако достаточно взаимных обвинений от обоих политических лагерей. Сами по себе такие тренды являются достаточно опасными, ведь парализуют польскую власть. Это в свою очередь означает не только временные неприятности для Украины, но и риски в долгосрочной перспективе.