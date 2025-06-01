Тшасковский или Навроцкий? Кто станет президентом Польши и что это значит для Украины

Сегодня, 1 июня, в Польше состоится второй тур президентских выборов, которые существенно повлияют на будущий курс западной соседки Украины.

РБК-Украина рассказывает, какие шансы на победу у двух кандидатов – Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого – и какую позицию они занимают относительно Украины.

Главное:

Как выборы могут повлиять на Польшу и ее поддержку Украины?

С чем два фаворита подошли ко второму туру?

Почему сохраняется интрига и от чего зависит конечный результат выборов?

За пост президента борются два кандидата. Первый – представитель леволиберального лагеря, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он является членом партии "Гражданская платформа", чей лидер Дональд Туск сейчас премьер-министр.

Второй кандидат – глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий – представляет правоконсервативный лагерь. Формально он является самовыдвиженцем, но пользуется поддержкой оппозиционной партии "Право и справедливость", которая на выборах надеется получить политический реванш, после потери власти в 2023 году.

Подавляющее большинство опросов свидетельствует, что разрыв между кандидатами минимальный. К примеру, по исследованию IBRiS для портала Onet, от 27 мая, разница между кандидатами составляла лишь 1,7% что в пределах статистической погрешности. Тшасковского готовы поддержать 46% избирателей, Навроцкого – 47,7%. Хотя есть и другие данные. Опрос Pollster по заказу Super Express дает Тшасковскому 46%, Навроцкому – 41%. При этом аж 13% не определились. Но все же большинство обозревателей сходятся на том, что преимущество любого из кандидатов в конце концов будет минимальным.

Что кандидаты говорят об Украине

Рафал Тшасковский последовательно выступает за вступление Украины в НАТО и ЕС, подчеркивая, что это укрепит безопасность Польши и региона. Как мэр Варшавы, Тшасковский активно помогал Украине после начала российского вторжения, организовывал гуманитарную поддержку, передачу вагонов метро Киеву и помощь Херсону после подрыва Каховской ГЭС.

При этом 13 мая во время дебатов он высказал мнение, что Украина должна быть "буферной зоной" между Россией и Западом. Кроме того, он выступает против отправки польских войск в Украину, подчеркивая необходимость завершения войны в пользу Украины. Реагируя на общественные настроения, Тшасковский также выступает за уменьшение социальной поддержки украинских беженцев.

Зато Навроцкий известен своими откровенно антиукраинскими заявлениями, в частности относительно Волынской трагедии. Он говорил, что Украина не может быть частью ЕС или НАТО, пока не будут решены исторические вопросы, связанные с польско-украинским конфликтом 1940-х годов.

Также политик обвинял президента Украины Владимира Зеленского в "плохом отношении к Польше", в частности из-за вопроса Волыни и импорта зерна. Навроцкий заявлял, что Польша должна прежде всего заботиться о собственной безопасности и интересах, а военная помощь Украине не должна ослаблять польскую армию.

Кого поддержат ультраправые

В первом туре за Тшасковского и Навроцкого суммарно проголосовало лишь около двух третей избирателей. Еще треть отдала свои голоса другим кандидатам. Поэтому решающим во втором туре будет то, кто из фаворитов привлечет больше новых голосов.

Рафала Тшасковского поддержали левый политик Магдалена Беят и спикер Сейма Шимон Головня. Они даже приняли участие в масштабном марше в поддержку Тшасковского 25 мая.

Однако, важнейшими являются голоса избирателей кандидата, занявшего третье место – Славомира Менцена. Зная свое выгодное положение, он пригласил Навроцкого и Тшасковского на свой YouTube-канал для интервью, а также предложил подписать декларацию из 10 пунктов. Главные из них: несогласие на введение новых налогов, защита свободы слова, а также противодействие отправке польских солдат в Украину и вступлению Украины в НАТО.

Навроцкий согласился на все пункты и подписал декларацию. Зато Тшасковский хоть и встретился с Менценом, но подписывать его документ отказался. В частности, в отличие от Навроцкого, он не согласен с пунктом о невступлении Украины в НАТО.

Впрочем, Менцен прямо не поддержал ни одного из кандидатов. Он выразил разочарование в Тшасковском из-за того, что тот не согласился подписать декларацию, поэтому он не видит "никаких оснований" для голосования за него. Зато Менцен поблагодарил Навроцкого за поддержку декларации, но заметил, что тот "имеет проблемы с доверием", указывая на противоречивые моменты в его биографии.

Такая стратегия является наиболее выигрышной для Менцена и нацелена в большей степени на будущие кампании, сказал РБК-Украина директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Он на самом деле продемонстрировал достаточно грамотную политическую игру и стал участником второго тура, несмотря на то, что занял третье место. То есть Менцен на самом деле, по моему мнению, ведет прагматичную наступательную кампанию", – отметил Магда.

Изначально считалось, что уверенное большинство сторонников Менцена во втором туре поддержит Навроцкого, как представителя того же правого фланга, хотя и более умеренного. Впрочем, определенный процент голосов праворадикала может отойти и Тшасковскому, как показывают опросы – но главным будет то, какое количество симпатиков Менцена в принципе придет голосовать во втором туре.

В то же время Навроцкому выразил свою поддержку еще один ультраправый и радикально антиукраинский и антиевропейский кандидат, занявший четвертое место – Гжегож Браун. Хотя его избиратели также в целом склонны голосовать за Навроцкого, такое заявление может повлиять на тех его сторонников, кто решил проигнорировать второй тур.

Что может принести победу

В конечном итоге на исход выборов повлияет несколько факторов, сказал изданию Евгений Магда.

"Во-первых, ожидается очень высокая явка. Не исключено, что явка составит более 70%, что много. Во-вторых, поскольку многие граждане Польши –практикующие католики, поэтому много людей пойдет после костела (воскресной мессы - ред.)", – отметил Магда.

Кроме того, в польских медиа развернулось сразу несколько скандалов против Кароля Навроцкого: от сомнительного завладения квартирой пожилого мужчины в Гданьске до употребления "жевательного табака" во время дебатов. Однако, эффект от этих скандалов не очевиден. В основном их освещают леволиберальные медиа и общественные вещатели Польши, чья аудитория поддерживает Тшасковского.

В то же время правоконсервативные издания уделяют им меньше внимания. Более того, навязчивое освещение скандалов может склонить часть неопределившихся избирателей на сторону Навроцкого, поскольку создает ему ореол жертвы.

Также очень важным будет и голосование зарубежных поляков. Уже сейчас они активно регистрируются для участия в голосовании. В первом туре большинство диаспоры поддержало Тшасковского, на втором месте был Менцен. Этот фактор играет больше в пользу мэра Варшавы. Однако, в целом на выборах сохраняется максимальная интрига, первые результаты экзит-полов появятся в 22 вечера по киевскому времени, сразу после закрытия участков.