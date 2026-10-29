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Снова графики: как будут выключать свет 30 октября

19:41 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Снова графики: как будут выключать свет 30 октября Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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В ряде областей Украины завтра, 30 октября, продолжили почасовые отключения электроэнергии. Будет доходить до ограничений в объеме 2,5 очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 30 октября

30 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей).

Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной решения.

Ранее РБК-Украина писало, что в части областей Украины в четверг, 29 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.

Кроме того, 27 октября в Украине снова объявили почасовые отключения электроэнергии.

Также сообщалось, что часть Киева утром 25 октября осталась без электричества из-за аварии в сети. Обесточивание задело три района столицы.

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