Снова графики: как будут выключать свет 30 октября

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В ряде областей Украины завтра, 30 октября, продолжили почасовые отключения электроэнергии. Будет доходить до ограничений в объеме 2,5 очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 30 октября 30 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии: 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей). Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной решения. Ранее РБК-Украина писало, что в части областей Украины в четверг, 29 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.