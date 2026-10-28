Свет будут выключать не во всех областях: как будут действовать графики 29 октября

В части областей Украины в четверг, 29 октября, будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрэнерго ".

В части регионов завтра вынужденно будут применяться следующие ограничения:

06:00-23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

06:00-23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1.5 до 2.5 очереди)

В "Укрэнерго" сообщили, что ограничения будут применяться из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.