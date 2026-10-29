Знову графіки: як виключатимуть світло 30 жовтня

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У низці областей України завтра, 30 жовтня, продовжили погодинні відключення електроенергії. Доходитиме до обмежень обсягом 2,5 черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.

Графіки 30 жовтня 30 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії: 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг). Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення. Раніше РБК-Україна писало, що у частині областей України у четвер, 29 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.