Более жесткие отключения света: какими будут графики 27 октября
20:05 26.10.2026 Пн
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Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
В ряде областей Украины завтра, 27 октября, снова будут почасовые отключения электроэнергии. Новые графики будут содержать более жесткие ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Графики 27 октября
27 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
- 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей)
Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.
Ранее РБК-Украина писало, что в понедельник, 26 октября, в ряде украинских регионов вынужденно применялись меры по ограничению потребления.
Кроме того, 25 октября часть Киева осталась без света из-за аварии. Электроснабжение отсутствовало в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.