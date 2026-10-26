Более жесткие отключения света: какими будут графики 27 октября

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В ряде областей Украины завтра, 27 октября, снова будут почасовые отключения электроэнергии. Новые графики будут содержать более жесткие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 27 октября 27 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии: 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей) Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.