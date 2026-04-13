Опять будут действовать графики? Что будет с отключениями света в Украине 14 апреля

Несмотря на то, что применение мер ограничения потребления в течение суток не планируется, всех украинцев призвали перенести энергоемкие процессы на дневное время - с 11:00 до 15:00.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня в Украине ограничения электроснабжения продолжают действовать во второй половине дня. В то же время они касаются только промышленности.

Отметим, в "Укрэнерго" недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.

Согласно прогнозу экспертов, после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.