Опять будут действовать графики? Что будет с отключениями света в Украине 14 апреля

20:40 13.04.2026 Пн
2 мин
"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важной просьбой
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию вечером (Getty Images)

Во вторник, 14 апреля, отключения электроэнергии в Украине не планируются.

Несмотря на то, что применение мер ограничения потребления в течение суток не планируется, всех украинцев призвали перенести энергоемкие процессы на дневное время - с 11:00 до 15:00.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня в Украине ограничения электроснабжения продолжают действовать во второй половине дня. В то же время они касаются только промышленности.

Отключение света в Украине

Отметим, в "Укрэнерго" недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.

Согласно прогнозу экспертов, после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.

РБК-Украина также писало, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт. Это облегчит прохождение следующего отопительного сезона.

