"Скидка" вместо процентов: украинцы получат более выгодные кредиты на солнечные станции

Украина, Среда 05 ноября 2025 23:32
UA EN RU
"Скидка" вместо процентов: украинцы получат более выгодные кредиты на солнечные станции Фото: кредиты на солнечные станции станут доступнее (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Кредиты на солнечные и ветровые электростанции в Украине станут более доступными. Вместо ежемесячного возмещения процентной ставки населению предлагают компенсацию основного тела кредита в размере 30 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

Согласно информации пресс-службы, Кабмин усовершенствовал механизм получения господдержки физическим лицам, которые устанавливают дома генерирующие установки для выработки электроэнергии из альтернативных источников.

Новый механизм предусматривает предоставление в качестве финансовой государственной поддержки компенсации основного тела кредита в размере 30 процентов, вместо ежемесячной компенсации процентной ставки по такому обязательству.

Программа кредитования на электростанции приобрела популярность

Как сообщают в Минэнерго, начатая в прошлом году программа льготного кредитования для приобретения и установки гибридных систем электроснабжения приобрела значительную популярность.

"С начала ее реализации было заключено 3 035 кредитных договоров с физическими лицами на общую сумму более 1 млрд грн и суммарной мощностью оборудования более 26 МВт", - говорится в сообщении.

Средства для программы будут привлекаться, в частности, от международных партнеров и финансовых институтов.

В Минэнерго ожидают, что новое решение будет способствовать увеличению круга лиц, которые смогут приобрести и установить гибридные системы электроснабжения, что усилит энергетическую безопасность государства в условиях вражеских атак по инфраструктуре.

Напомним, за семь месяцев 2025 года к электросетям ДТЭК подключилось более 2,5 тысячи бытовых солнечных электростанций. 94% всех новых договоров приходится на Киевскую область.

РБК-Украина сообщало ранее в своем материале, что это такое "зеленый тариф" и можно ли на нем заработать в Украине.

