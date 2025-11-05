ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

"Знижка" замість відсотків: українці отримають більш вигідні кредити на сонячні станції

Україна, Середа 05 листопада 2025 23:32
UA EN RU
"Знижка" замість відсотків: українці отримають більш вигідні кредити на сонячні станції Фото: кредити на сонячні станції стануть доступнішими (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Кредити на сонячні та вітрові електростанції в Україні стануть доступнішими. Замість щомісячного відшкодування відсоткової ставки населенню пропонують компенсацію основного тіла кредиту в розмірі 30 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

Згідно з інформацією пресслужби, Кабмін удосконалив механізм отримання держпідтримки фізичним особам, які встановлюють вдома генеруючі установки для вироблення електроенергії з альтернативних джерел.

Новий механізм передбачає надання у якості фінансової державної підтримки компенсації основного тіла кредиту в розмірі 30 відсотків, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням.

Програма кредитування на електростанції набула популярності

Як повідомляють в Міненерго, розпочата минулого року програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання набула значної популярності.

"З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів з фізичними особами на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю обладнання понад 26 МВт", - йдеться у повідомленні.

Кошти для програми будуть залучатись, зокрема, від міжнародних партнерів та фінансових інституцій.

У Міненерго очікують, що нове рішення сприятиме збільшенню кола осіб, які зможуть придбати та встановити гібридні системи електропостачання, що посилить енергетичну безпеку держави в умовах ворожих атак по інфраструктурі.

Нагадаємо, за сім місяців 2025 року до електромереж ДТЕК підключилось понад 2,5 тисячі побутових сонячних електростанцій. 94% усіх нових договорів припадає на Київщину.

РБК-Україна повідомляло раніше у своєму матеріалі, що це таке "зелений тариф" та чи можна на ньому заробити в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго знижки солнечная электростанция
Новини
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України