Доходы от солнца. Что такое "зеленый тариф" и можно ли на нем заработать в Украине

Солнечные электростанции остаются привлекательным бизнесом в Украине, только за 2024 год, по некоторым оценкам, прирост мощностей составил заметные 800-850 МВт. Этому способствовал ряд факторов, в том числе и то, что продолжает работать государственный механизм "зеленого тарифа".

РБК-Украина объясняет, что это такое и можно ли заработать на домашней солнечной станции.

Главное:

Что такое "зеленый тариф" и как он работает?

Какова ставка "зеленого тарифа" в Украине?

Как начать зарабатывать на домашней солнечной станции?

Сколько можно заработать и какой есть нюанс?

Как появился "зеленый тариф" и в чем его суть

Исторически понятие "зеленый тариф" возникло в 1970-х годах в США, сегодня этот механизм реализуют во многих странах. Значительную популярность приобрел в период 2005-2015 годов с развитием доступности технологий. А в 2008-м появился и в Украине.

Принцип "зеленого тарифа" - государство выкупает у частных лиц и компаний электроэнергию по специальной (выше рыночной) цене. Причем касается исключительно электроэнергии, выработанной альтернативными источниками, такими как солнечные панели, ветряные турбины и так далее.

"Зеленый тариф" - это механизм, поощряющий переход на зеленую генерацию путем установки ветровых, солнечных сетевых и гибридных электростанций (СЭС). Автономные солнечные станции - для своих потребностей или экономии на расходах - никакого отношения к нему не имеют.

Солнечный бизнес является одной из самых популярных инвестиций в Украине. Его суть заключается в установке солнечной станции и продаже сгенерированного электричества государству. Такая система может стать удобным источником пассивного дохода, поскольку не требует постоянного вмешательства. Величина этого дохода зависит от тарифных ставок, которые в свою очередь регулируются в зависимости от мощности станции и даты запуска ее в эксплуатацию.

Программа "зеленого тарифа" действует до 2030 года. Для юридических лиц ограничений по мощности нет. Но если устанавливается система мощностью выше 150 кВт, такой бизнес должен получить лицензию. Что касается физических лиц, то мощность домашней станции может быть не более 30 кВт.

Есть ли ограничения и какова ставка "зеленого тарифа"

Право на установку солнечной станции в собственном дворе, на крыше, фасаде дома или других капитальных постройках есть у каждого украинца. Как уже говорилось ранее, мощность таких СЭС для "зеленого тарифа" не должна превышать 30 кВт.

В прошлом году с принятием закона №4015-ІХ до 23% возросла налоговая нагрузка, а также снизилась тарифная ставка с 0,146 до 0,132 евро за кВт*ч. Хотя снижение стоимости фотоэлектрических модулей сохраняет окупаемость примерно на прежнем уровне.

Ставка 0,132 евро за кВт*ч действует для домашних станций, запущенных в 2025 году. Для тех, которые заработают с 2026 по 2029 год, ставка будет еще ниже - 0,119 евро за кВт*ч. Величина "зеленого тарифа" для домашних станций урегулирована отдельным постановлением Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

С 1 марта 2025 года государство выкупает электроэнергию по такому тарифу в зависимости от года запуска (без НДС):

с 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года - 15,93 гривен за кВт*ч

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 14,33 гривен за кВт*ч

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 8,90 гривен за кВт*ч

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - 8,44 гривен за кВт*ч

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года - 8,04 гривен за кВт*ч

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2023 года - 7,22 гривен за кВт*ч

с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года - 6,50 гривен за кВт*ч

с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года - 5,86 гривен за кВт*ч

Чем выше мощность домашней станции и чем раньше она была установлена, тем больше заплатит государство. Но не каждый может поставить станцию на максимальные 30 кВт, и перед началом проектирования и монтажа нужно учитывать ряд факторов.

Самым оптимальным вариантом является установка панелей с ориентацией на юг. Если они развернуты на север, потери генерации могут достигать 50%. При установке на крыше под углом 10-15 градусов для системы на 10 кВт нужно 125 кв. м. При установке на земле с углом наклона 30-35 градусов для станции на 10 кВт нужен участок на 80 кв. м. А если конструкции стационарные, без возможности менять ориентацию и угол наклона, то на 10 кВт потребуется до 200 кв. м. площади.

Окончательные параметры также зависят от мощности конкретного фотомодуля и, соответственно, их общего количества.

Какую солнечную станцию выбрать под "зеленый тариф"

Электростанция под "зеленый тариф" приносит ежемесячный доход. Но для того, чтобы начать зарабатывать, предстоит пройти несколько этапом.

В общих чертах рекомендации выглядят так. Для начала нужно узнать подведенную мощность к дому или хозяйству. Если ее нужно увеличить, подается заявка поставщику, разрабатывается проект, ведется строительство или реконструкция сетей, после чего перезаключается договор о перераспределении электроэнергии.

Затем идет строительство самой станции. Как правило, этот этап предусматривает выбор и установку панелей, инверторов и другого оборудования. Далее подаются документы поставщику с техническими характеристиками станции и других необходимых данных. На последнем этапе оформляется договор купли-продажи электроэнергии по "зеленому тарифу" с облэнерго. При условии, что все требования соблюдены, оператор не может отказать в присоединении к системам распределения.

Чтобы зарабатывать на продаже избыточной электроэнергии, нужно правильно подобрать станцию. Под "зеленый тариф" лучше всего подходят сетевые станции, которые в отличие от гибридных не имеют в комплекте аккумуляторных систем накопления. Сетевые станции сразу отдают электроэнергию в сеть по выгодной ставке.

Сетевая станция состоит из генерирующих фотопанелей (преобразуют солнечную энергию в электрическую), инвертора (преобразует постоянный ток в переменный) и набора креплений. АКБ и контроллер заряда нужны исключительно для гибридных СЭС.

Как быстро окупаются домашние станции и начинают приносить доход

С подорожанием электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей установка солнечных станций остается экономически целесообразной. Для домашних станций с учетом мощности, начальных инвестиций и своего потребления окупаемость составляет от трех до шести лет. А дальше владелец выходит на чистый заработок.

РБК-Украина проанализировало коммерческие предложения и приводит ориентировочные средние расчеты для станций разной мощности.

Сетевая СЭС на 10 кВт. Стоимость оборудования - от 6 до 10 тысяч долларов. Такая станция способна генерировать до 9000 кВт*ч избыточной энергии в год и приносить до 60 000 гривен дохода (плюс экономия на своих счетах). Таким образом, окупаемость составит менее четырех лет.

Сетевая СЭС на 30 кВт. Стоимость оборудования - от 12 до 15 тысяч долларов. Такая станция генерирует около 33 000 кВт*ч избыточной энергии в год и приносить до 200 000 гривен дохода (плюс экономия на своих счетах). Окупаемость такой станции при нынешнем "зеленом тарифе" составит 2,5 года или меньше.

С учетом, что срок службы солнечных панелей может достигать 20 лет, даже при их постепенной деградации, расходах на обслуживание и ремонт, снижения "зеленого тарифа" и возможной его отмены после 2030 года домашние СЭС способны несколько лет приносить дополнительный доход.

Однако расчеты не означают, что солнечный бизнес окупится в эти сроки и обеспечит прогнозируемый заработок. Полномасштабная российско-украинская война и здесь внесла коррективы. С июня 2022 по апрель 2024 года государство гарантированно оплачивало только 18% стоимости полученной электроэнергии (остатки оплачивали только при наличии средств). По состоянию на конец марта, долги по "зеленому тарифу" составили более 22 млрд гривен, хотя еще полгода назад находились на отметке около 36 млрд. То производители недополучают средства, а, следовательно, окупаемость недавно установленных станций может растягиваться во времени.