С начала года 2,5 тысячи потребителей подключили "зеленую" генерацию к сетям ДТЭК

Среда 03 сентября 2025 16:35
UA EN RU
С начала года 2,5 тысячи потребителей подключили "зеленую" генерацию к сетям ДТЭК Фото: к сетям ДТЭК подключилось более 2,5 тысяч солнечных электростанций (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

За семь месяцев 2025 года к электросетям ДТЭК подключилось более 2,5 тысяч бытовых солнечных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Как рассказали в компании, за 7 месяцев 2025 года приобрели статус просьюмеров (бытовой потребитель, одновременно производящий электроэнергию и использующий ее для собственных нужд, – ред.) 2534 жителя столицы, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей, которые начали производить электроэнергию в сети операторов систем распределения "ДТЭК Сети".

Отмечается, что 94% всех новых просьюмеров приходится на Киевщину – 1570. Это уже на 39 "зеленых" клиентов больше, чем за весь прошлый год.

В то же время на Днепропетровщине с начала 2025 года появилось 444 новых просьюмера, в Одесской области – 410, а в столице – 110 просьюмеров.

Также с января по август текущего года "ДТЭК Сети" подключили объекты "зеленой" и распределенной генерации 135 юридических клиентов. Среди них три промышленных СЭС.

"Каждый новый объект ВИЭ - это вклад в устойчивость украинской энергосистемы в условиях войны. Поэтому наши энергетики не только ремонтируют сети после повреждений в результате боевых действий, но и модернизируют энергооборудование. Благодаря этому электроинфраструктура способна интегрировать большее количество "зеленой" и распределенной генерации", – подчеркнула генеральный директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко.

Напомним, в первом полугодии 2025 ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.

