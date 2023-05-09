Уничтожили танк Т-72 и БТР-80: Череватый об успехах ВСУ под Лиманом и Купянском

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили вражеский танк Т-72 и захватили в плен двух россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"Среди техники противника уничтожены танк Т-72, БТР-80, противотанковая пушка "Рапира" и три беспилотника", - пояснил Череватый.

Отмечается, что были убиты 55 оккупантов, 111 получили ранения, еще двое попали в плен.

"На Лиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки враг нанес 448 артиллерийских ударов. Им совершено 13 авианалетов", - говорится в сообщении.

Напомним, что противовоздушная оборона "приземлила" российский разведывательный дрон "Орлан-10" в Николаевской области во вторник, 9 мая.

Российские военные продолжают атаковать на востоке, но украинские защитники отражают их наступления. Бои продолжаются сразу в четырех направлениях.

На фоне неудач на фронте, в частности, в Бахмуте, российские военные увеличили ракетные удары по Украине. Таким образом, в РФ хотят хоть что-то "продать" своему народу в виде так называемых "побед".

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