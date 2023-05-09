Силы ПВО сбили российский дрон "Орлан-10" в Николаевской области
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили российский дрон "Орлан-10" в Николаевской области (facebook.com/oboronazp)
Противовоздушная оборона "приземлила" российский разведывательный дрон "Орлан-10" в Николаевской области во вторник, 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".
"09 мая 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10"", - сказано в сообщении.
Напомним, вчера украинские военные уничтожили три российских БПЛА в Херсонской области и еще три - на востоке.
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения российские военные в Украине потеряли уже более 2618 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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