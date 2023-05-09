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Знищили танк Т-72 і БТР-80: Череватий про успіхи ЗСУ під Лиманом та Куп’янськом

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 15:57
Знищили танк Т-72 і БТР-80: Череватий про успіхи ЗСУ під Лиманом та Куп’янськом Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили ворожий танк Т-72 та захопили в полон двох росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках за минулу добу ворог завдав 448 артилерійських ударів. Ним здійснено 13 авіанальотів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було вбито 55 окупантів, 111 зазнали поранень, ще двоє потрапили в полон.

"Серед техніки противника знищено танк Т-72, БТР-80, протитанкову гармату "Рапіра" і три безпілотники", - пояснив Череватий.

Нагадаємо, що протиповітряна оборона "приземлила" російський розвідувальний дрон "Орлан-10" в Миколаївській області у вівторок, 9 травня.

Російські військові продовжують здійснювати атакувати на сході, але українські захисники відбивають їхні наступи. Бої тривають одразу на чотирьох напрямках.

На тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті, російські військові збільшили ракетні удари по Україні. Таким чином у РФ хочуть хоч щось "продати" своєму народові у вигляді так званих "перемог".

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