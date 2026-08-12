Контрнаступление в два этапа: Драпатый отчитался об освобождении 26 сел с января

Украинские десантники провели эффективную наступательную операцию на Александровском направлении. Освобождена территория в 745 квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в Telegram.

Результаты контрнаступления ВСУ

Сегодня Зеленский заслушал доклад:

главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого,

начальника Генштаба Игоря Скибюка,

командующего ДШВ ВСУ Олега Апостола.

"Благодаря активным действиям наших войск удалось существенно ударить по оккупационному контингенту. Российские потери составили по меньшей мере 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными ", - отметил Зеленский.

Президент уточнил, что было пополнение обменного фонда для Украины.

Михаил Драпатий добавил, что ВСУ с января по август освободили 26 сел Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

"Десантно-штурмовые войска в составе 4 бригад и двух штурмовых полков группировки за последнюю неделю взяли под контроль около 15 квадратных километров нашей территории", - говорит Драпатый.

Генштаб назвал освобожденные села

Генеральный штаб ВСУ уточнил названия украинских сел, освобожденных Десантно-штурмовыми войсками в 2026 году:

Березово,

Воскресенка,

Грушевское,

Запорожское,

Зеленый Гай,

Звезда,

Злагода,

Калиновское,

Красногорское,

Малиевка,

Мирное,

Новогеоргиевка,

Новогорск,

Поддубное,

Приволье,

Привольное,

Рыбное,

Январское,

Степное,

Терновое,

Толстой,

Кирпичное,

Ялта.

Ранее РБК-Украина писало, что часть дальнобойных операций против России скорректирована, в то же время Украина утвердила новые удары по целям врага на российской территории. Зеленский подчеркнул, что точность таких операций создает условия для возможного продвижения дипломатических решений.

Также стало известно, что Михаил Драпатый доложил украинскому президенту о защите Донеччины и антибаллистике. Кроме того, обсуждались кадровые вопросы в армии.