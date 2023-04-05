ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уничтожение самолета "Мрия": экс-руководитель ГП "Антонов" получил подозрение в служебной халатности

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 16:28
Уничтожение самолета "Мрия": экс-руководитель ГП "Антонов" получил подозрение в служебной халатности Фото: экс-руководитель ГП "Антонов" получил подозрение в служебной халатности (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Бывшему генеральному директору Государственного предприятия "Антонов" доложено о подозрении в служебной халатности. Из-за его действия транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно не был транспортирован с аэродрома в Гостомеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Бычкове.

"При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора бывшему генеральному директору ГП "Антонов" поставлено в известность о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-руководитель госпредприятия с 30 января по 24 февраля 2022 года ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.

В результате этого транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины, не был транспортирован аэродромом АТП "Антонов" в Гостомель Киевской области. А позже он был уничтожен в результате обстрелов оккупантов. Государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба.

Отмечается, что ранее ему было поставлено в известность о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Уничтожение самолета &quot;Мрия&quot;: экс-руководитель ГП &quot;Антонов&quot; получил подозрение в служебной халатности

Напомним, год назад "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов", входящего в состав Концерна. Основанием для отстранения явилось служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.

Также ранее мы писали, что бывшему руководству завода "Антонов", объявили подозрение. Действия чиновников привели к уничтожению легендарного самолета АН-225 "Мрия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мрия Война России против Украины Офис Генпрокурора
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине