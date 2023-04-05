Уничтожение самолета "Мрия": экс-руководитель ГП "Антонов" получил подозрение в служебной халатности
Бывшему генеральному директору Государственного предприятия "Антонов" доложено о подозрении в служебной халатности. Из-за его действия транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно не был транспортирован с аэродрома в Гостомеле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Бычкове.
"При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора бывшему генеральному директору ГП "Антонов" поставлено в известность о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, экс-руководитель госпредприятия с 30 января по 24 февраля 2022 года ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.
В результате этого транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины, не был транспортирован аэродромом АТП "Антонов" в Гостомель Киевской области. А позже он был уничтожен в результате обстрелов оккупантов. Государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба.
Отмечается, что ранее ему было поставлено в известность о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).
Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, год назад "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов", входящего в состав Концерна. Основанием для отстранения явилось служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.
Также ранее мы писали, что бывшему руководству завода "Антонов", объявили подозрение. Действия чиновников привели к уничтожению легендарного самолета АН-225 "Мрия".
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