Виновны в уничтожении "Мрии". Экс-руководителям завода "Антонов" объявили подозрение
Бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение. Действия чиновников привели к уничтожению легендарного самолета АН-225 "Мрия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора.
СБУ объявила подозрение бывшему гендиректору "Антонова", его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности.
Следствие установило, что в период января-февраля 2022 года должностные лица не допускали бойцов Национальной гвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Руководство завода прямо препятствовало военным возводить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения.
"Такие действия подозреваемых привели к гибели человека и причинению телесных повреждений разной степени тяжести еще двум лицам. Уничтожение самолета АН-225 "Мрия", повреждение других самолетов и автотранспортных средств предприятия", - говорится в сообщении.
Бывшим руководителям объявили подозрение по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 УКУ. Двум фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об объявлении в розыск бывшего заместителя гендиректора, который скрывается. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: СБУ объявила подозрение экс-руководителям "Антонова" (ssu.gov.ua)
Напомним, на Волыни задержали сотрудницу СБУ, которая отрицала зверства оккупантов в Буче.
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