ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищення літака "Мрія": екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру у службовій недбалості

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 16:28
Знищення літака "Мрія": екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру у службовій недбалості Фото: екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру у службовій недбалості (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Колишньому генеральному директору Державного підприємства "Антонов" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Через його дії транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно не було транспортовано з аеродрому у Гостомелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про Сергія Бичкова.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора колишньому генеральному директору ДП "Антонов" повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Внаслідок цього транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано аеродрому АТП "Антонов" у Гостомель Київської області. А пізніше його було знищено внаслідок обстрілів окупантів. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків.

Зазначається, що раніше йому було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Знищення літака &quot;Мрія&quot;: екскерівник ДП &quot;Антонов&quot; отримав підозру у службовій недбалості

Нагадаємо, рік тому "Укроборонпром "відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу Концерну. Підставою для відсторонення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

Також раніше ми писали, що колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру. Дії чиновників призвели до знищення легендарного літака АН-225 "Мрія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мрия Війна Росії проти України Офіс Генпрокурора
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні