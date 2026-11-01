Четыре района Киева могут временно остаться без воды: в чем причина
В четырех районах Киева в воскресенье, 1 ноября, снижено давление воды из-за обесточивания водопроводного объекта. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как сообщает "Киевводоканал", в результате вражеской атаки на энергообъекты столицы обесточен один из водопроводных объектов.
Из-за этого наблюдается снижение давления воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
Давление в сети станет стабилизироваться после восстановления электропитания объекта. Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время.
Обновлено 14:30
Водоснабжение правобережной части Киева возобновлено. Водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме.
Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.
Напомним, в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Причина - последствия постоянных обстрелов РФ энергообъектов столицы.