Гендиректор ДП "Антонов" відсторонений, проти нього розпочато службове розслідування
"Укроборонпром "відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства" Антонов", що входить до складу Концерну. Причина розпочатого службового рішення тримається в секреті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook державного концерну "Укроборонпром".
Підставою для відсторонення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів. В "Укроборонпромі" повідомили, що всіляко сприяють СБУ у з'ясуванні обставин можливих порушень.
Раніше стало відомо, скільки коштів знадобиться для відновлення "мрії". За основу пропонується взяти раніше побудований фюзеляж другого літака.
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