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Планируют ли в Украине понижать мобилизационный возраст до 18 лет: ответ Стефанчука

Четверг 06 июня 2024 15:58
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Планируют ли в Украине понижать мобилизационный возраст до 18 лет: ответ Стефанчука Фото: Руслан Стефанчук, глава Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в парламенте не зарегистрирована ни одна инициатива с предложением снизить мобилизационный возраст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной рады Руслана Стефанчука во время брифинга.

"По состоянию на сейчас никаких каких-то официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало", - заявил Стефанчук.

Глава Верховной рады добавил, что осознает, что война является "страшной математикой времени, оружия, финансов и человеческого ресурса". Также он напомнил и то, что парламент принял законодательные акты для того, чтобы сделать мобилизацию справедливой и чтобы людей прекратили "хватать на улице".

Мобилизация в Украине

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449. Документ содержал изменения в процессе мобилизации, которые вступили в силу уже 18 мая. Согласно закону в Украине уменьшили призывной возраст до 25 лет. Также военнообязанных обязали обновить личные данные, впрочем, есть и исключения.

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