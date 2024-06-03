Мобилизация машин и не только. Что могут забирать у украинцев для армии во время войны

Правила мобилизации в Украине предусматривают возможность изъятия имущества на нужды Вооруженных сил. Причем не только автомобилей, но и жилья.

РБК-Украина объясняет, что могут забрать для армии и на каких условиях.

У кого и какой транспорт могут мобилизовать

На период военного положения могут изъять автомобиль у граждан, которые имеют два или более авто. Также подлежит мобилизации транспорт центральных и местных органов власти, органов местного самоуправления, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

В первую очередь речь идет о транспорте, который можно использовать на фронте. То есть грузовики, микроавтобусы, тракторы и внедорожники.

При этом обязательное условие - исправность транспорта и возможность использовать в полевых условиях. Что касается физических лиц, изъятие автомобилей не будет массовым и не затронет 90% украинцев.

Запрещено изымать единственное авто у человека или если транспорт обеспечивает единственный источник дохода. Не подлежат мобилизации автомобили больниц, пожарной охраны, спасательных служб, лиц с инвалидностью I или II группы. В том числе у родителей ребенка с инвалидностью.

Изъятые авто нельзя вывозить из страны или другой регион без разрешения ТЦК. А также продавать или передавать в аренду или лизинг.

Кто и как может изымать транспорт

Временно изымать авто могут представители ТЦК, но при наличии решения местных государственных администраций. Данные о подлежащем мобилизации транспорте передаются в МВД.

Автомобили изымаются с оформлением актов приема-передачи, в которых указываются:

данные о владельцах

техническое состояние

балансовая стоимость

другие сведения для идентификации

В течение 30 дней после окончания периода военного положения транспорт должны вернуть владельцу.

Если авто получило повреждения, предусмотрена денежная компенсация. Ее размер будет устанавливаться Кабинетом министров. Сумма вычитается из оценочной стоимости авто с учетом срока использования военными. Компенсации будут выплачиваться после завершения военного положения.

Как могут изымать жилье

Жилье и другое имущество может принудительно изыматься для нужд армии только на период военного положения. В целом это не новые нормы, они действовали и ранее.

Решение об изъятии дома или квартиры, как и в случае с транспортом, принимают местные государственные (военные) администрации. В случае с государственным и коммунальным имуществом - без компенсации.

Имущество физических лиц и частных предприятий изымается с предоставлением соответствующих компенсаций. Максимум в течение 3 лет с момента прекращения военного положения и равными частями.

До момента изъятия жилья должна быть проведена соответствующая оценка его стоимости. Временно забрать имущество могут в любом регионе Украины. Если человек отказывается передавать его, военная администрация может обратиться в суд и решить вопрос в судебном порядке.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, на каких основаниях можно получить отсрочку от мобилизации.

Также сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК) могут не только вручать повестки. С полным перечнем их полномочий можно ознакомиться по ссылке.