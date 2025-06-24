Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Оно должно начаться уже в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social .

"Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - говорится в публикации.

Трамп уточнил, что оно должно начаться примерно через 6 часов после того, когда обе страны завершат свои последние миссии. Прекращение огня продлится 12 часов, после чего война будет считаться оконченной.

"Официально Иран начнет прекращение огня, а на 12-й час Израиль начнет прекращение огня, а на 24-й час весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны", - пишет Трамп.

Он отметил, что во время остановки огня каждая из сторон будет оставаться мирной и уважительной.

"При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной", - добавил президент США.

Как говорит Трамп, эта война могла бы длится гривами и уничтожить весь Ближний Восток, "но этого не произошло и никогда не произойдет".

"Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и Бог благословит мир", - резюмировал американский лидер.

Отметим, что менее часа назад CNN сообщало, что Иран не получал никаких предложений о прекращении огня. По словам высокопоставленного иранского чиновника, Иран в том числе не видит для этого причин.