Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Оно должно начаться уже в течение суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.
"Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - говорится в публикации.
Трамп уточнил, что оно должно начаться примерно через 6 часов после того, когда обе страны завершат свои последние миссии. Прекращение огня продлится 12 часов, после чего война будет считаться оконченной.
"Официально Иран начнет прекращение огня, а на 12-й час Израиль начнет прекращение огня, а на 24-й час весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны", - пишет Трамп.
Он отметил, что во время остановки огня каждая из сторон будет оставаться мирной и уважительной.
"При условии, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать «12-дневной войной", - добавил президент США.
Как говорит Трамп, эта война могла бы длится гривами и уничтожить весь Ближний Восток, "но этого не произошло и никогда не произойдет".
"Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и Бог благословит мир", - резюмировал американский лидер.
Отметим, что менее часа назад CNN сообщало, что Иран не получал никаких предложений о прекращении огня. По словам высокопоставленного иранского чиновника, Иран в том числе не видит для этого причин.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Также страна ликвидировала несколько десятков иранских топ-командиров. Среди них были высокопоставленные чиновники.
С тех пор обе страны ежедневно обменивались ударами. Однако главным оставался вопрос, включаться ли в эти атаки США.
Вскоре, в ночь на 22 июня, авиация США нанесла удары по трем ядерным объектам, которые расположены в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки страна использовала противобункерные авиабомбы, которые есть только у американской армии.
В ответ, уже 23 июня, Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая является крупнейшим объектом США на Ближнем Востоке.
Трамп отреагировал на иранскую атаку, назвав ее очень слабым ответом. По словам Трампа, пострадавших в результате обстрела нет, и также практически нет ущерба. В то же время он поблагодарил Иран за преждевременное уведомление об атаке.
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