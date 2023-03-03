Украинские военные разбили колонну окупантов на Сватовском направлении, - Гайдай
Ночью 3 марта в Сватовском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну российской военной техники. Враг понес большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"На Сватовском направлении спокойнее. Прошлой ночью наши воины накрыли вражескую колонну, у врага многочисленные потери - как человеческие, так и в технике", - сказал Гайдай.
Он также отметил, что на Кременском направлении россияне экспериментируют в способах наступления. Атаки малыми группами оказались не эффективными, теперь оккупанты бросают в бой более тяжелую технику, появился уже новый "Терминатор" - боевая машина поддержки танков (предыдущей наши защитники уничтожили).
Кроме того, в районе Белогоровки несколько дней подряд шли тяжелые бои, пока оккупанты расстреливают украинские позиции снарядами крупных калибров.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные собрали в Луганской области большое количество тяжелой техники. Под Кременной зафиксировано много танков Т-90М.
Также ранее мы писали, что 1 марта украинские спецназовцы уничтожили шесть российских танков в Луганской области за одну ночь.
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