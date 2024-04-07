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Пограничники показали, как уничтожили дроны РФ над Днепропетровской областью (видео)

Днепр, Воскресенье 07 апреля 2024 14:55
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Пограничники показали, как уничтожили дроны РФ над Днепропетровской областью (видео) Фото: пограничники показали, как уничтожили дроны РФ над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили два российских дрона над Днепропетровской областью во время атаки оккупантов в ночь на 7 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Пограничники уничтожили 2 вражеских "шахеда" в небе над Днепропетровской областью этой ночью", - говорится в сообщении.

Обстрел Днепропетровской области 7 апреля

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В Днепропетровской области ночью сбили 11 дронов-камикадзе. По два - в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском. В последнем из-за падения обломков повредило несколько зданий и автомобилей.

В общей сложности этой ночью Россия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). Все дроны были сбиты ПВО.

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