У России хватает ракет на несколько массированных обстрелов ежемесячно, - Зеленский
Российская Федерация ежемесячно способна производить около 120 баллистических ракет. В дополнение к другим типам вооружения, это позволяет ей регулярно осуществлять масштабные массированные атаки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам заседания Совета Украина - НАТО в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.
Детали ракетной угрозы
По словам президента, высокие темпы производства баллистики в России создают постоянную опасность для украинских городов.
"Россия имеет способность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. Россия также производит другие типы ракет", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день именно этот фактор является критическим для безопасности страны. "Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся", - добавил он.
Интенсивность ударов РФ
Президент также напомнил о масштабных комбинированных ударах, которым подверглась Украина накануне, где враг применил сотни средств воздушного нападения.
"Вчера только в результате одной массированной атаки Россия убила 23 человека в нашей стране, среди них были дети. Россияне применили большое количество дронов - более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня", - резюмировал Зеленский, добавляя, что самой опасной угрозой являются ракеты.
Производство ракет и дронов в РФ
Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что по состоянию на лето 2025 года Россия накопила более 1950 стратегических ракет различного типа. В частности, ее запасы включали до 500 баллистических ракет "Искандер-М", около 300 крылатых ракет "Искандер-К", а также сотни ракет Х-101, Х-22/Х-32, "Калибров" и до 150 гиперзвуковых "Кинжалов".
Кроме того, на вооружении Москвы находились тысячи ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов, а ежемесячные темпы производства ракет разведка оценивала в около 195 единиц.
В то же время в июне 2026 года президент Владимир Зеленский после доклада ГУР предостерегал, что Россия планирует сосредоточить будущие атаки на конкретных оборонных компаниях.
По словам главы государства, Кремль считает стратегической угрозой способность Украины самостоятельно развивать ракетные технологии, в частности производить собственную баллистику и перехватчики для нее.