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Исчезал даже свет. В Токмаке с утра громкие взрывы

Запорожье, Вторник 28 ноября 2023 08:51
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Исчезал даже свет. В Токмаке с утра громкие взрывы Фото: в Токмаке с утра громкие взрывы 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник, 28 ноября, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Жители сообщают о громких взрывах, которые слышал весь город", - рассказал он.

По словам Федорова, за несколько минут до этого исчезло электроснабжение.

Ситуация в Токмаке

Взрывы во временно захваченном Токмаке Запорожской области происходят с постоянной переодичностью. К примеру, местные сообщали о подобных "хлопках" 13 ноября.

Недавно российские войска начали заселяться в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил. Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.

При этом, по данным Института изучения войны 28 ноября, украинские войска продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении в Запорожской области. В частности, ВСУ продвинулись к югу от Работино.

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