Зникало навіть світло. В Токмаку зранку гучні вибухи

Вранці у вівторок, 28 листопада, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті пропадало світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Мешканці повідомляють про гучні вибухи, які чуло все місто", - розповів він.

За словами Федорова, за кілька хвилин до цього зникло електропостачання.

Ситуація у Токмаку

Вибухи в тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області відбуваються з постійною переодичністю. Наприклад, місцеві повідомляли про подібну "бавовну" 13 листопада.

Нещодавно російські війська почали заселятися до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил. Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни 28 листопада, українські війська продовжують проведення наступальних операцій у Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.