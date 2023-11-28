ВСУ продвинулись к югу от Работино: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении в Запорожской области. В частности, ВСУ продвинулись к югу от Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

27 ноября российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но никакого подтвержденного продвижения не совершили.

Украинский Генштаб сообщил о неудачных штурмах россиян вблизи Петропавловки, Синковки, Новоселовского, Тернов, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесничестве (юго-западнее Кременной).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что российские войска атакуют украинские позиции вдоль линии Купянск-Кременная.

Российские источники утверждали, что 27 ноября украинские силы совершили ограниченные контратаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Купянска возле Синьковки и Ивановки.

Бои в Донецкой области

27 ноября украинские силы продолжали наземные атаки к югу от Бахмута.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили более 26 российских атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают попытки выбить украинские войска с позиций в Клещиевке и активизировали использование ударных беспилотников на Бахмутском направлении.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска продолжают контролировать доминирующие тактические высоты вблизи Клещиевки, а окрестности населенного пункта якобы спорная "серая зона".

Российские войска совершили наземные атаки северо-западнее Горловки 27 ноября, но не достигли никаких подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили штурм к востоку от Южного.

Российский блоггер утверждал, что российские силы пытаются продвинуться вблизи Майорского (10 км северо-западнее Горловки) и что в этом районе продолжаются бои.

27 ноября российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки, но никакого подтвержденного наступления не предприняли. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили более 30 российских атак к востоку от Новобахмутовки; северо-восточнее Бердичи; к югу от Новокалинового и Тоненького; вблизи Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска продолжали наземные атаки группами численностью от 10 до 20 человек каждый.

Штупун рассказал, что российские войска атакуют в шести направлениях в районе Авдеевки и продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевского коксохимического завода и промышленной зоны.

Утверждается, что плохие погодные условия в районе Авдеевки значительно снизили огонь российской артиллерии и использование беспилотников, но авиация РФ все еще действует в этом районе.

Российские источники утверждали, что 27 ноября украинские силы успешно контратаковали под Авдеевкой. Российский военный блоггер заявил, что украинские силы удачно контратаковали вблизи Степного.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы также отразили более девяти российских штурмов вблизи Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российский источник утверждает, что непогода замедлила наступление РФ в районе Старомайорского, а линия фронта не изменилась.

27 ноября украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались к югу от Работино.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки возле Работино и к западу от Вербового.

Представители Украины и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что российские войска обстреливают артиллерией и ракетами с позиций на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или вблизи от нее.

2 6 ноября МАГАТЭ сообщило, что контингент МАГАТЭ на ЗАЭС слышал "характерный звук" запуска с РСЗО нескольких ракет, которые, казалось, были выпущены близко к станции.

Энергоатом сообщил, что российские силы используют ЗАЭС как огневую позицию. И SW неоднократно сообщал о продолжающейся милитаризации Россией ЗАЭС, включая изображения и видео с лета 2022 года, подтверждающие, что российские силы развернули военную технику на территории станции.