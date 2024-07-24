Снос усадьбы Зеленских в Киеве: совладельцу здания избрали меру пресечения
Шевченковский районный суд Киева в среду, 24 июля, избрал меру пресечения совладельцу снесенной усадьбы Зеленских Михаилу Гречко. Его обвиняют в умышленном уничтожении исторического здания, несмотря на наложенный на него арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Как сообщается, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде личного обязательства: на него возложены обязанности прибывать к следователю, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать паспорта.
Мера пресечения будет действовать до 23 сентября 2024 года.
Отмечается, что прокуратура считает, что есть риск укрывательства подозреваемого от суда, ведь в 2023 году Гречко выезжал за границу через систему "Путь". Поэтому прокуроры требовали избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
Сторона обвинения также потребовала обязать подозреваемого сдать все паспорта, запретить общение со свидетелями и наложить обязанности не выезжать за пределы Киева и области.
В свою очередь адвокат Гречко убеждала суд, что разрушенное здание не находилось в реестре недвижимых достопримечательностей.
"У нас есть доказательства, что доказывают, что усадьба Зеленских не является культурным памятником. Есть ответ от Минкульта, что объект не внесен в реестр и объект не относится к объектам культурного наследия", - сказала она.
Адвокат также передала суду копии подтверждающих документов, в частности от Минкульта.
Сам Гречко заявил на заседании, что не признает свою вину в уголовном преступлении. По его словам, в усадьбе Зеленских должна быть реконструкция. Планировалось восстановить внешний и внутренний вид в рамках фундамента.
Снос усадьбы Зеленских
Напомним, в Киеве снесли историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских. В полиции открыли уголовное производство.
Позже в прокуратуре сообщили о том, что снос усадьбы Зеленских в Киеве произошел, несмотря на арест здания, наложенный в январе.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.
Позже стало известно, что Департамент охраны культурного наследия КГГА подписал меморандум с владельцами усадьбы Зеленских с обязательствами восстановить здание в том виде, который у него было.
Тем временем, прокуратура и полиция объявили подозрение совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос. На технику, которой пользовались строители, наложен арест.
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