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Кличко заявил, что Киев пойдет в суд и потребует отстроить усадьбу Зеленских

Понедельник 22 июля 2024 15:46
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Кличко заявил, что Киев пойдет в суд и потребует отстроить усадьбу Зеленских Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам нагло уничтожившего здания. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, какой она имела. К тому же, землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным", – подчеркнул Кличко.

Также киевские городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.

"Город будет всячески содействовать правоохранителям, будет предоставлять необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и должны были привлечены к ответственности", - подчеркнул Виталий Кличко.

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