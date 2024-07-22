Кличко заявил, что Киев пойдет в суд и потребует отстроить усадьбу Зеленских

Город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Город будет судиться в суде к застройщику, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и к владельцам нагло уничтожившего здания. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, какой она имела. К тому же, землю под усадьбой Зеленских город не передавал владельцу здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным", – подчеркнул Кличко.

Также киевские городские власти будут настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.

"Город будет всячески содействовать правоохранителям, будет предоставлять необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и должны были привлечены к ответственности", - подчеркнул Виталий Кличко.