ua en ru
Сб, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве снесли историческое здание. Полиция открыла производство

Киев, Суббота 20 июля 2024 12:42
UA EN RU
В Киеве снесли историческое здание. Полиция открыла производство Фото: в Киеве снесли Усадьбу Зеленских (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве снесли историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских. В полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Вчера вечером в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные с помощью тяжелой строительной техники снесли дом, построенный в конце XIX века", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу.

Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее, решается вопрос ее ареста.

По указанному факту следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Что известно об усадьбе

Усадьба Малинина или усадьба Зеленских - двухэтажное здание в Киеве на улице Александра Конисского, 22, построенное в конце 19 века из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Входит в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите".

Что было до этого

О том, что усадьбу сносят, сообщили 19 июля активисты.

"Сейчас идет постепенное уничтожение нашего любимого Киева. Сегодня наглые застройщики снесли Усадьбу Малина на бывшей Тургеневской, чтобы как неудивительно построить ЖК "Тургенев". Очень грустно от этого", - написал один из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
NEWS
Атакована энергетика и железная дорога: все о последствиях ночного обстрела Украины
Атакована энергетика и железная дорога: все о последствиях ночного обстрела Украины
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света