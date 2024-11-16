"Найду и уничтожу". Маск пригрозил тем, кто связывает его с Россией

Сенаторы-демократы призвали расследовать контакты миллиардера Илон Маска с властями РФ. Взамен Маск решил использовать угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети Х.

Ранее сегодня стало известно, что два сенатора-демократа призвали генпрокурора США и генерального инспектора Пентагона расследовать контакты миллиардера с российскими властями. В письме говорится, что Маск - бенефициар миллиардного финансирования от правительства, поэтому возможные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным могут нести вред безопасности США. Маск назвал сенаторов "марионетками" и заявил, что найдет тех, кто связывает его с Россией. "Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения и уничтожить их", - написал он.