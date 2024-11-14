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Маск начал раздражать окружение Трампа. NBC News узнал причину

США, Четверг 14 ноября 2024 21:38
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Маск начал раздражать окружение Трампа. NBC News узнал причину Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После выборов в США американский миллиардер Илон Маск начал раздражать оцепление новоизбранного президента Дональда Трампа. Он якобы ведет себя как сопрезидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC News.

Миллиардер Маск одержал большую победу, когда Трамп объявил, что генеральный директор Tesla и SpaceX вместе с Вивеком Рамасвами возглавит новый "Департамент эффективности правительства".

Это заявление, по данным телеканала, еще более усилило близость Маска с Трампом даже после выборов. Но для некоторых людей в окружении Трампа присутствие Маска кажется чрезмерным.

К тому же Маск почти постоянно присутствует в Мар-а-Лаго, здании Трампа в Палм-Бич, где он участвует в важных встречах и звонках.

Источники сообщили, что почти постоянное присутствие Маска в Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начала надоедать людям, которые находятся в ближайшем окружении Трампа дольше, чем он сам, и которые считают, что он превысил свою роль в переходе.

"Он ведет себя так, будто он сопрезидент и заботится о том, чтобы все это знали... И он уверен, что берет на себя большую заслугу в победе президента. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу. А президент никому не виноват" , – сказал один из людей.

Однако один из источников подчеркнул, что Маск имеет "свое мнение обо всем" и что он настолько решительно разделяет их, что начал донимать инсайдеров Трампа.

"Он хочет, чтобы на него считали, что имеет право голоса во всем (даже если этого нет)", - сказал источник.

Отношения Трампа с Маском

Во время предвыборной кампании Маск активно участвовал в агитировании за Трампа. Более того, в одном из штатов Маску разрешили платить миллион колеблющимся избирателям .

Напомним, что это не первое подобное заявление о влиянии Маска на Трампа. Ранее стало известно, что Маск сильно влияет на назначение в команде Трампа.

В то же время СМИ сообщали, что Маск даже присутствовал при телефонном разговоре Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Заметим, что вчера Трамп назначил Маска главой вновь Департамента правительственной эффективности.

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