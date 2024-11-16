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"Знайду та знищу". Маск пригрозив тим, хто пов'язує його з Росією

США, Субота 16 листопада 2024 20:41
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"Знайду та знищу". Маск пригрозив тим, хто пов'язує його з Росією Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сенатори-демократи закликали розслідувати контакти мільярдера Ілон Маска з владою РФ. Натомість Маск вирішив використати погрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мільярдера в соцмережі Х.

Раніше сьогодні стало відомо, що двоє сенаторів-демократів закликали генпрокурора США і генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти мільярдера з російською владою.

У листі йдеться, що Маск є бенефіціаром мільярдного фінансування від уряду, тому можливі контакти з російським диктатором Володимиром Путіним можуть нести шкоду безпеці США.

Натомість Маск назвав сенаторів "маріонетками" та заявив, що знайде тих, хто пов'язує його з Росією.

"Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх", - написав він.

Детальніше про заклик до розслідування дзвінків Маска до Росії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що це не перший конфлікт Маска в США за останні дні. Вчора стало відомо, що після виборів у США американський мільярдер почав дратувати оточення обраного президента Америки Дональда Трампа.

Причиною цього є те, що він нібито поводиться як співпрезидент.

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Сполучені Штати Америки Ілон Маск
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