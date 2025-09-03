ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Знаменка после атаки дронов: появились фото разрушений

Среда 03 сентября 2025 09:54
UA EN RU
Знаменка после атаки дронов: появились фото разрушений Фото: последствия атаки дронов на Знаменку (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Ірина Глухова

В результате ночной атаки дронов на Знаменку Кировоградской области два жилых дома разрушены, а еще 28 - повреждены. В сети показали кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича и пресс-службу Нацполиции области.

"В результате вражеского удара на территории Знаменской громады разрушены два частных дома, еще 28 - получили повреждения. Кроме того, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, ранения получили пять человек. Четырех из них госпитализировали, еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно.

Сейчас в Знаменке продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской дроновой атаки.

На месте работают спасатели, полицейские, коммунальщики и специалисты управления гражданской защиты. Они помогают людям, фиксируют повреждения и определяют объем восстановительных работ.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и документирует последствия атаки.

Фото: последствия атаки дронов на Знаменку (t.me/kirovogradskaODA)

Массированная атак россиян 3 сентября

Всю ночь на 3 сентября Россия атаковала регионы Украины дронами и ракетами.

Из-за вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников.

Также стало известно, что более 30 пассажирских поездов курсируют с опозданием.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кировоградская область Война в Украине
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике