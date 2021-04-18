США підтримали відповідь Чехії на підривні дії Росії

Сполучені Штати підтримують Чеську Республіку, яка вислала 18 російських дипломатів , причетних причетності до вибуху на складі боєприпасів. США мають намір діяти рішуче у відповідь на підривні дії Росії проти їх союзників.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс Twitter.

"США підтримують Чеську Республіку в її твердій відповіді на підривні дії Росії на чеській землі", - написав він.

При цьому він відзначив необхідність "діяти твердо у відповідь на дії Росії, які ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або критично важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів".

Нагадаємо, Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у 2014 році.