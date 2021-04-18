США підтримали відповідь Чехії на підривні дії Росії
Сполучені Штати підтримують Чеську Республіку, яка вислала 18 російських дипломатів, причетних причетності до вибуху на складі боєприпасів. США мають намір діяти рішуче у відповідь на підривні дії Росії проти їх союзників.
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс Twitter.
"США підтримують Чеську Республіку в її твердій відповіді на підривні дії Росії на чеській землі", - написав він.
При цьому він відзначив необхідність "діяти твердо у відповідь на дії Росії, які ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або критично важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів".
Нагадаємо, Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у 2014 році.
Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейського союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році, і це питання буде розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок.
Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.