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Віце-прем'єр Гамачек: висилка 20 дипломатів Чехії з РФ паралізує роботу посольства

Новость на русском → Чехія, Понеділок 19 квітня 2021 14:01
Віце-прем'єр Гамачек: висилка 20 дипломатів Чехії з РФ паралізує роботу посольства Фото: віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек (flickr.com partyofeuropeansocialists)
Автор: Юлія Струк

Заступник прем'єр-міністра і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що відповідь Росії на висилку 18 російських дипломатів з посольства в Празі сильніше, ніж очікувала республіка. Особливе занепокоєння викликає висилка заступника чеського посла.

Про це пише видання lidovky.cz.

Гамачек обговорить з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, чи доречний наступний крок з чеської сторони, і коли його слід зробити.

"Я зустрінуся з прем'єр-міністром, і ми обговоримо, чи потрібно і коли робити подальші кроки з чеської сторони... Відповідь сильніше, ніж ми очікували. Дипломатів більше, ніж ми вислали розвідників", - заявив віце-прем'єр.

Він підкреслив, що висилка заступника чеського посла "на сходинку вище" чеського кроку.

Гамачек уточнив, що вигнання російського посла було б найсильнішим кроком і де-факто означало б кінець дипломатичних відносин.

"Я не думаю, що це саме розумне, тому що кінець кінцем, посольство має якось працювати і хтось повинен бути в цьому посольстві, логічно, що посол", - сказав глава дипломатії.

Він зазначив, що висилка 20 співробітників посольства Чехії у Москві - великий удар по відомству.

"Висилка 20 співробітників посольства Чехії у Москві - великий удар по нашому представництву. Роботу посольства це паралізує. Крім заступника посла в Чехії зобов'язали повернутися весь політичний і економічний відділи", - підкреслив Гамачек.

Нагадаємо, МЗС Росії вирішило вислати з Москви 20 чеських дипломатів.

Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

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