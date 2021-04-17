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З Чехії вишлють 18 російських дипломатів

Новость на русском → Прага, Субота 17 квітня 2021 21:11
З Чехії вишлють 18 російських дипломатів Фото: російських дипломатів вишлю з Чехії (pixabay)
Автор: Ігор Литвиненко

Чехія вишле 18 російських дипломатів з країни. Їх підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб Російської Федерації.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Чеське радіо.

"Я як міністр закордонних справ Чехії ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були нашими спецслужбами чітко визначені як офіцери російських спецслужб СЗР і ГРУ. Протягом 48 годин Чехію повинні покинути 18 співробітників російського посольства", - сказав він.

Як зазначив прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабиш, є докази того, що офіцери російського ГРУ причетні до вибуху складу боєприпасів у селищі Врбетице в 2014 році.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливої зовнішньої діяльністю" Росії.

Після цього Польща оголосила про рішення вислати з країни трьох російських дипломатів.

Також РБК-Україна писало, що вчора в Санкт-Петербурзі затримали українського консула. Його підозрюють у шпигунстві. Сьогодні йому наказали залишити територію Росії до 21 квітня включно. У відповідь на це Україна вислала старшого дипломата посольства Росії в Києві.

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