З Чехії вишлють 18 російських дипломатів

Чехія вишле 18 російських дипломатів з країни. Їх підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб Російської Федерації.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, передає Чеське радіо.

"Я як міністр закордонних справ Чехії ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були нашими спецслужбами чітко визначені як офіцери російських спецслужб СЗР і ГРУ. Протягом 48 годин Чехію повинні покинути 18 співробітників російського посольства", - сказав він.

Як зазначив прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабиш, є докази того, що офіцери російського ГРУ причетні до вибуху складу боєприпасів у селищі Врбетице в 2014 році.