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Изысканный салат с хамоном и голубикой: получается не хуже ресторанного

Среда 23 июля 2025 07:45
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Изысканный салат с хамоном и голубикой: получается не хуже ресторанного Рецепт вкусного салата с хамоном и голубикой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вкусный салат с хамоном и голубикой - это сочетание испанского мяса, сочных летних ягод и свежей зелени. Блюдо не требует долгого приготовления и идеально подходит для легкого ужина или праздничного стола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.

Салат с хамоном и голубикой

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • листья салата
  • помидоры черри - 4-5 шт.
  • хамон - 3-4 ломтика
  • голубика - 2 ст.л
  • грецкие орехи - 1 ст.л

Для соуса:

  • оливковое масло - 1,5 ст.л
  • сок лимона - 1 ч.л
  • горчица в зернах - 1 ч.л
  • мед - 0,5 ч.л
  • соль - по вкусу

Способ приготовления

Сначала помойте и просушите листья салата. Далее нарежьте черри пополам или на четвертинки.

Выложите салат и помидоры на тарелку. Смешайте ингредиенты для соуса и все хорошо перемешай до однородности.

Полейте салат соусом. После этого сверните кусочки хамона в розочки или рулетики и выложите сверху.

В конце добавьте голубику и посыпьте грецкими орехами.

Изысканный салат с хамоном и голубикой: получается не хуже ресторанногоИзысканный салат с хамоном и голубикой: получается не хуже ресторанногоИзысканный салат с хамоном и голубикой: получается не хуже ресторанногоРецепт салата с хамоном и голубикой (фото: кадр из видео)

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