Изысканный салат с хамоном и голубикой: получается не хуже ресторанного
Вкусный салат с хамоном и голубикой - это сочетание испанского мяса, сочных летних ягод и свежей зелени. Блюдо не требует долгого приготовления и идеально подходит для легкого ужина или праздничного стола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Салат с хамоном и голубикой
Ингредиенты (на 1 порцию):
- листья салата
- помидоры черри - 4-5 шт.
- хамон - 3-4 ломтика
- голубика - 2 ст.л
- грецкие орехи - 1 ст.л
Для соуса:
- оливковое масло - 1,5 ст.л
- сок лимона - 1 ч.л
- горчица в зернах - 1 ч.л
- мед - 0,5 ч.л
- соль - по вкусу
Способ приготовления
Сначала помойте и просушите листья салата. Далее нарежьте черри пополам или на четвертинки.
Выложите салат и помидоры на тарелку. Смешайте ингредиенты для соуса и все хорошо перемешай до однородности.
Полейте салат соусом. После этого сверните кусочки хамона в розочки или рулетики и выложите сверху.
В конце добавьте голубику и посыпьте грецкими орехами.
Рецепт салата с хамоном и голубикой (фото: кадр из видео)
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