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Значительные потери под Авдеевкой вынудили РФ разворачивать мобильные крематории и морги, - ЦНС

Авдеевка, Пятница 16 февраля 2024 23:14
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Значительные потери под Авдеевкой вынудили РФ разворачивать мобильные крематории и морги, - ЦНС Фото: ситуация в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой, россияне были вынуждены разворачивать дополнительные морги и передвижные крематории на территории оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой, россияне размещают тела военных в заброшенных школах", - сообщили в ЦНС.

По данным центра, сейчас морги в Донецке переполнены из-за большого количества "мясных штурмов" россиян на авдеевском направлении.

В попытках занять город оккупанты несут непропорциональные потери относительно тех метров, на которые им позволяют продвигать украинские защитники.

"В то же время в направлении самой Авдеевки, со стороны временно оккупированных территорий, подполье заметило передвижные крематории, которые разворачивают россияне", - добавили в ЦНС.

Ситуация в Авдеевке

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация в этом направлении приближается к критической.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но "кольцо" удается раскрыть. Также защитники сообщили, что кафиры применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня стало известно, что украинские войска решили отойти из укрепрайона "Зенит" в Авдеевке.

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