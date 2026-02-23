"Значительная цифра": Буданов сказал, когда можно ожидать нового обмена

Украина работает над тем, чтобы провести очередной обмен пленными с РФ. Он может состояться в ближайшее время.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова на Justice Conference.
Читайте также: "Три года ждал сына, и сегодня он дома": репортаж РБК-Украина с обмена пленными
На вопрос, можно ли ожидать обмен военнопленными в ближайшее время, Буданов ответил, что над этим ведется работа.
"Мы работаем над этим. Я надеюсь, что все же на этой неделе это произойдет",- сказал руководитель ОП.
На уточнение, в каком объеме может состояться обмен, в частности, может ли он касаться 150 или 200 военнопленных, Буданов отметил, что речь идет о "значительном" количестве.
"Значительная цифра. Больше, чем в прошлый раз. Скажем так", - подытожил Буданов.
Напомним, что в прошлый раз удалось вернуть домой 157 украинцев. Из российской неволи было освобождено 150 военных и 7 гражданских.
Этот обмен стал первым за около 5 месяцев. Его удалось провести по итогам трехсторонних переговоров между Украиной США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ).
До этого почти полгода Россия намеренно задерживала договоренности, блокируя возвращение украинских военных и гражданских.
По словам президента Владимира Зеленского, всего страна-агрессор пока удерживает до семи тысяч украинских пленных.
Впрочем, глава государства по итогам переговоров Украина-США-РФ в Женеве (состоялись 17-18 февраля) анонсировал, что в ближайшие дни может быть достигнута договоренность о новом обмене с россиянами.