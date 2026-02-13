Сможет пролететь 500 км вглубь РФ: эксперты рассказали о самой дешевой крылатой ракете
Шесть европейских стран объединили усилия для создания новой крылатой ракеты с дальностью 500 километров в рамках инициативы по развитию обычных средств большой дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Hartpunkt.
Читайте также: ПВО не справляется: какая украинская ракета вызывает нервный тик у российских солдат
Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и Швеция подписали соглашение о совместной разработке и производстве ракет в рамках инициативы ELSA, направленной на создание обычных средств поражения большой дальности.
Проект OWE 500+: распределение производства и масштабирование
По информации источника, проект известен в профессиональных кругах как One Way Effector 500 Plus (OWE 500+).
Производство ракет будет распределено между странами-участниками для ускорения масштабирования и повышения устойчивости к сбоям отдельных предприятий.
Технические характеристики и экономическая эффективность
Системы OWE 500+ смогут доставлять полезную нагрузку весом около 50 кг на расстояние до 500 км. В проекте предусмотрено использование обычных 155-мм артиллерийских снарядов в качестве боеголовок, что позволит снизить затраты на производство.
Интеллектуальные средства поражения и многократное применение
Ракеты проектируются как интеллектуальные системы, способные достигать целей без ручного управления.
Оператор сможет одновременно применять несколько единиц вооружения для повышения эффективности боевого применения.
Применение и стратегическая значимость
Ожидается, что цена одной ракеты будет в пределах пятизначной суммы, а Германия планирует использовать их в сухопутных войсках.
Совместная разработка подчеркивает стремление Европы к стратегической автономии и усилению оборонных возможностей при минимальных затратах.
Интеграция технологий и координация производства
Проект OWE 500+ станет важным шагом к интеграции технологий и координации производства между странами НАТО в сфере высокоточного оружия, укрепляя оборонную инфраструктуру Европы.
Напоминаем, что на фронте была замечена модернизированная версия российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", получившая увеличенную дальность стрельбы и усиленные средства защиты, что делает ее более устойчивой к угрозам со стороны ударных дронов и повышает эффективность на современном поле боя.
Отметим, что Германия выступила с предложением предоставить Украине 35 ракет PAC-3, предназначенных для использования в системах противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, усиливая возможности страны по защите от ракетных угроз.