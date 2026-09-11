ИИ на рабочем столе: Google выпустила приложение Gemini для Windows

Google выпустила нативное приложение Gemini для ПК на операционных системах Windows 10 и 11 с возможностью быстрого вызова через горячие клавиши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google .

Быстрый доступ: ключевые сценарии использования

Главной особенностью приложения стала возможность мгновенного вызова ИИ-ассистента поверх любых активных окон.

Для этого достаточно нажать комбинацию клавиш Alt+Space. Это позволяет быстро проверить факты в документе, сгенерировать идеи заголовков презентации и сразу вернуться к работе.

Разработчики выделяют три основных направления работы с программой:

Мгновенная помощь через шорткат: вызов Gemini комбинацией Alt+Space поверх активного рабочего пространства для быстрых ответов или брейншторминга.

Отдельное рабочее пространство для сложных задач: доступ к автономному AI-агенту Gemini Spark, который работает в режиме 24/7 и может выполнять многошаговые поручения, а также создание черновиков и итогов проектов на основе данных Gmail и Google Drive.

Генерация мультимедиа в одном месте: создание пользовательских изображений с помощью инструмента Nano Banana и режиссура высококачественного видео с помощью Gemini Omni непосредственно с рабочего стола.

The @GeminiApp является доступным для Windows



Just press Alt + Space to bring instant Gemini Assistance Right to your desktop alongside your favorite apps and tools. pic.twitter.com/g3wbdvzxii — Google (@Google) September 10, 2026

Производительность и доступность

В Google отмечают, что приложение "легкое и тихое", поэтому оно работает в фоновом режиме и не замедляет систему ПК.

В настоящее время программа уже доступна для бесплатной загрузки по всему миру для пользователей Windows 10 и 11 на официальной странице gemini.google/desktop .

Разработчики отмечают, что это только начало развития нативного ПК-клиента и в дальнейшем приложение будет получать новые системные возможности.