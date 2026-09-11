ИИ на рабочем столе: Google выпустила приложение Gemini для Windows
Google выпустила нативное приложение Gemini для ПК на операционных системах Windows 10 и 11 с возможностью быстрого вызова через горячие клавиши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
Быстрый доступ: ключевые сценарии использования
Главной особенностью приложения стала возможность мгновенного вызова ИИ-ассистента поверх любых активных окон.
Для этого достаточно нажать комбинацию клавиш Alt+Space. Это позволяет быстро проверить факты в документе, сгенерировать идеи заголовков презентации и сразу вернуться к работе.
Разработчики выделяют три основных направления работы с программой:
Мгновенная помощь через шорткат: вызов Gemini комбинацией Alt+Space поверх активного рабочего пространства для быстрых ответов или брейншторминга.
Отдельное рабочее пространство для сложных задач: доступ к автономному AI-агенту Gemini Spark, который работает в режиме 24/7 и может выполнять многошаговые поручения, а также создание черновиков и итогов проектов на основе данных Gmail и Google Drive.
Генерация мультимедиа в одном месте: создание пользовательских изображений с помощью инструмента Nano Banana и режиссура высококачественного видео с помощью Gemini Omni непосредственно с рабочего стола.
The @GeminiApp является доступным для Windows— Google (@Google) September 10, 2026
Just press Alt + Space to bring instant Gemini Assistance Right to your desktop alongside your favorite apps and tools. pic.twitter.com/g3wbdvzxii
Производительность и доступность
В Google отмечают, что приложение "легкое и тихое", поэтому оно работает в фоновом режиме и не замедляет систему ПК.
В настоящее время программа уже доступна для бесплатной загрузки по всему миру для пользователей Windows 10 и 11 на официальной странице gemini.google/desktop .
Разработчики отмечают, что это только начало развития нативного ПК-клиента и в дальнейшем приложение будет получать новые системные возможности.