ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ИИ на рабочем столе: Google выпустила приложение Gemini для Windows

11:13 11.09.2026 Пт
2 мин
Решение техногиганта является логическим продолжением релиза аналогичной программы для Mac
aimg Ольга Завада
ИИ на рабочем столе: Google выпустила приложение Gemini для Windows ПК-приложение Gemini для Windows увидел мир (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google выпустила нативное приложение Gemini для ПК на операционных системах Windows 10 и 11 с возможностью быстрого вызова через горячие клавиши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Быстрый доступ: ключевые сценарии использования

Главной особенностью приложения стала возможность мгновенного вызова ИИ-ассистента поверх любых активных окон.

Для этого достаточно нажать комбинацию клавиш Alt+Space. Это позволяет быстро проверить факты в документе, сгенерировать идеи заголовков презентации и сразу вернуться к работе.

Разработчики выделяют три основных направления работы с программой:

Мгновенная помощь через шорткат: вызов Gemini комбинацией Alt+Space поверх активного рабочего пространства для быстрых ответов или брейншторминга.

Отдельное рабочее пространство для сложных задач: доступ к автономному AI-агенту Gemini Spark, который работает в режиме 24/7 и может выполнять многошаговые поручения, а также создание черновиков и итогов проектов на основе данных Gmail и Google Drive.

Генерация мультимедиа в одном месте: создание пользовательских изображений с помощью инструмента Nano Banana и режиссура высококачественного видео с помощью Gemini Omni непосредственно с рабочего стола.

Читайте больше: ChatGPT, Grok и Gemini прошли психотерапию: ИИ показал скрытые "травмы"

Производительность и доступность

В Google отмечают, что приложение "легкое и тихое", поэтому оно работает в фоновом режиме и не замедляет систему ПК.

В настоящее время программа уже доступна для бесплатной загрузки по всему миру для пользователей Windows 10 и 11 на официальной странице gemini.google/desktop .

Разработчики отмечают, что это только начало развития нативного ПК-клиента и в дальнейшем приложение будет получать новые системные возможности.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект
Новости
В Киеве дроны попали в две АЗС в разных районах, есть пострадавшие
В Киеве дроны попали в две АЗС в разных районах, есть пострадавшие
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech