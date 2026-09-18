Google создает ИИ-базу для ООН: мировая статистика будет объединена в один портал
ООН и Google начали совместную работу по глобальной платформе UN System Data Commons, которая объединит мировую статистику для использования искусственным интеллектом.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на UN System Data Commons.
Поводом к созданию новой системы стали результаты масштабного тестирования ЮНИСЕФ.
Специалисты проверили шесть ведущих моделей ШИ, в том числе OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude Sonnet 4.5 и Google Gemini 2.5 Flash, задав им более 133 тысяч вопросов о показателях мирового развития.
Главные выводы исследования:
- средняя точность ответов нейросетей составила всего 21,2 процента;
- ориентировочно в трех из пяти случаев ИИ вообще не смог предоставить конкретную цифру;
- при повторном тестировании через два дня модели выдавали тот же результат только в 50 процентах случаев;
- трафик на сайты ЮНИСЕФ по ответам в ChatGPT вырос на 67 процентов по сравнению с прошлым годом, а в целом чат-боты обеспечивают уже каждый десятый визит.
Как будет работать новое решение от Google и ООН
Новый портал UN System Data Commons заменит устаревшую базу данных UNData и будет базироваться на открытой платформе Google.
Система поддерживает протокол Model Context Protocol (MCP) - это позволяет нейросетям напрямую запрашивать информацию и получать точные первоисточники.
Благотворительное подразделение Google.org выделило 2 миллиона долларов на инфраструктуру проекта.
К инициативе присоединились 26 подразделений ООН, а к 2027 году ожидается перевод на новую платформу почти 80 процентов всех статистических массивов данных.
Благодаря этому чат-боты смогут не просто выдавать точные сухие цифры, но и автоматически строить наглядные графики и инфографику.
В то же время разработчики отмечают, что даже при проработке официальных источников итоговые выводы ИИ все равно нуждаются в проверке человеком.