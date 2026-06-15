Изменения цен в магазинах: какие основные продукты подешевели после выходных

В понедельник, 15 июня, украинские торговые сети обновили ценники на основные продукты. По сравнению с прошлой пятницей на полках супермаркетов наблюдаются изменения в стоимости яиц, молока и подсолнечного масла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальный мониторинг цен.
Главное:
В сегменте хлебобулочных изделий (нарезанный белый и пшеничный хлеб весом 300-400 г) ситуация с самыми низкими ценниками выглядит так:
Фото: актуальные цены (среди самых низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 15 июня (инфографика РБК-Украина)
Популярная крупа в начале недели демонстрирует преимущественную стабильность цен на килограммовую упаковку ядрыцы, однако в одной из сетей зафиксировано существенное снижение стоимости:
Мониторинг цен на куриные яйца категории С1 (за десяток) продемонстрировал точечное снижение стоимости в отдельных торговых точках после выходных:
В категории пастеризованного и ультрапастеризованного молока жирностью 2,5-2,6% цены различаются в зависимости от объема и упаковки:
В сегменте рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л (500 мл) за выходные зафиксировано незначительное снижение цены на социальные позиции: