Польский сыр вытесняет украинский с полок магазинов и причина не только в цене
За первые пять месяцев 2026 года Украина резко увеличила импорт молочной продукции. Больше всего выросли поставки молочной сыворотки, масла и сыров, значительная часть которых поступает из Польши.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват".
Главное:
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Импорт сыров вырос на 9%, сыворотки - на 100% за январь-май 2026 г / г к 2025
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Молочное сальдо - минус 85,7 млн долларов за 5 месяцев 2026 года
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Польские предприятия модернизировались за счет 1-2 млрд евро грантов ЕС, украинские - брали кредиты под 18%
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Польская сухая сыворотка продается по 3 000 евро/тонна, украинская - 1 560-1 700
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Польша занимает 44% в структуре импорта молочных сыров за 4 месяца 2026 года
По итогам 2025 года польский молочный экспорт достиг 3,9 млрд евро, выведя страну на третье место в ЕС после Германии и Нидерландов.
В Украину с той стороны границы ввозят выдержанные сыры, йогурты и продукты из кислого молока.
За 20 лет доля Польши в структуре молочного импорта Украины в тысячах тонн выросла с 3% до 46%.
Почему польский сыр дешевле
Польские перерабатывающие предприятия провели масштабную модернизацию за счет грантовых программ ЕС - по полной оценке, от 1 до 2 млрд евро. Пока соседи переходили на новое оборудование почти бесплатно, украинские привлекали кредиты под рыночные ставки до 18%.
Благодаря переоборудованию польские молокозаводы способны переработать 1500 тонн сырья в сутки, украинские - в среднем 500. В результате они имеют избыток продукции.
Что происходит с украинским рынком
Этот тренд совпал в с войной, в результате чего Украина потеряла 10 миллионов потребителей. Оставшиеся стали критически чувствительными к цене. Все вместе работает на снижение внутреннего спроса.
С 2022 происходит сокращение пастбищ и поголовья, образуется дефицит сырья.
В 2026 году закупочные цены на молоко-сырье упали до уровней, при которых большинство мелких и средних ферм работает себе в убыток.
"Закупочная цена на молоко в Украине - 13,50-14,50 грн/л. В Польше спотовая цена еще ниже - 11-12 грн/л в украинском эквиваленте", - объясняет в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур.
Но польские переработчики все равно остаются в выигрыше, получая преимущество в экспортных операциях. Объяснение простое: в ЕС доля спотовых сделок - до 10% от рынка. В Украине спотовый рынок - это 100%.
Покупатель выбирает цену
Результат виден на прилавке: разница в цене между польским и украинским сыром составляет 22%. В итоге цена на отечественный продукт выше на 1 и более евро за килограмм.
Например, выдержанный твердый сыр Polmlek Гауда Фико и друзья 43% из коровьего молока стоит в сети "Сильпо" 853,33 грн/кг, а украинский твердый и полутвердый "Комо" "Голдер" 45% порционный при одинаковом весе 150 г - 949 грн/кг.
Директор департамента управления товарной категорией фреш сети VARUS Дарья Палагута рассказала РБК-Украина, что зарубежная продукция поставляется с четко прогнозируемыми характеристиками: в частности, сыры поступают с неизменными вкусовыми свойствами.
Поэтому для покупателя низкая цена в сочетании с привычным базовым качеством становится решающим аргументом в пользу импортного товара.
При этом отечественная продукция ни в чем не уступает польской.
Куда двигаться Украине?
Структурная асимметрия сохраняется: Украина вывозит дешевое сырье - казеин, сухое молоко, масло - и ввозит взамен дорогие готовые продукты глубокой переработки.
Поляки превращают побочные остатки сырного производства в концентраты сывороточного белка для спортивного и детского питания. Это сегмент с более высокой маржинальностью. Но пока не украинская специализация.
Кризис, который сложился на молочном рынке, нельзя объяснить только агрессивностью польского импорта или слабостью отечественного производителя.
Речь идет о системном сбое:
- отсутствие долгосрочного контрактирования,
- неравный доступ к финансированию,
- потеря 10 миллионов потребителей,
- блокирование внешних рынков сбыта.
Все вместе формирует среду, в которой даже качественный украинский бренд проигрывает по цене, ведь отсутствуют равные условия.
"Борьба за внешние рынки давно перестала быть соревнованием брендов. Сегодня это турнир государственных моделей поддержки бизнеса", - отмечает директор СМПУ.
Без перехода на долгосрочное контрактирование, глубокую переработку, усиления торговой дипломатии и возвращения эффективного аграрного министерства нечего и говорить о хороших перспективах.
"Вопрос уже не в том, станет ли импорта больше. Вопрос в другом: сможет ли Украина превратиться из поставщика дешевого сырья в экспортера продукции с высокой добавленной стоимостью?" - резюмирует Арсен Дидур.
От ответа на этот вопрос, зависит чьи продукты будут лежать на украинских полках через десять лет.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, каких изменений ждать на продуктовом рынке летом, какие товары могут подешеветь, а за что украинцам придется платить больше.
Также сообщалось, что в Украине начали снижаться оптовые цены на местную клубнику. В то же время в супермаркетах стоимость ягоды пока остается довольно высокой.