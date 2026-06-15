Зміни цін у магазинах: які базові продукти подешевшали після вихідних

Українські торгівельні мережі у понеділок, 15 червня оновили цінники на базові продукти. Порівняно з минулою п'ятницею, на полицях супермаркетів є зміни у вартості яєць, молока та соняшникової олії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальний моніторинг цін.
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У сегменті хлібобулочних виробів (нарізаний білий та пшеничний хліб вагою 300-400 г) ситуація з найнижчими цінниками виглядає так:
Фото: актуальні ціни (серед найнижчих) на популярні продукти в супермаркетах станом на 15 червня (інфографіка РБК-Україна)
Популярна крупа на початку тижня демонструє переважну стабільність цінників за кілограмову упаковку ядриці, проте в одній із мереж зафіксовано суттєве зниження вартості:
Моніторинг цін на курячі яйця категорії С1 (за десяток) продемонстрував точкове зниження вартості в окремих торговельних точках після вихідних:
У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока жирністю 2,5-2,6% ціни різняться залежно від об'єму та пакування:
У сегменті рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) за вихідні зафіксовано незначне зниження ціни на соціальні позиції: