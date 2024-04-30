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При изменении правил защиты украинцев в Польше учтут ситуацию с военнообязанными

Фото: Украинцы возле генерального консульства Украины в Кракове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В новой редакции закона о помощи гражданам Украины польское правительство планирует урегулировать вопросы, касающиеся формальностей, связанных с пребыванием мужчин призывного возраста.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Временная защита для украинских граждан в Польше действует до 30 июня 2024 года. С 1 июля правила пребвания украинцев хотят изменить. Новую редакцию закона правительство готовится предоставить на заседании во вторник.

Министра внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервинского во время эфира на телеканале TVN24 спросили о ситуации с ограничением услуг в украинских консульствах для мужчин призывного возраста, потому что для многих это может означать проблемы с документами.

"Через несколько дней мы подадим новую редакцию этого закона, где будут урегулированы все эти вопросы", – ответил на прошлой неделе глава ведомства.

Решение по текущей ситуации разрабатывает заместитель министра Мацей Дущик.

Также глава польского МВД отметил, что Польша не раскрывает данные о беженцах, находящихся в Польше, в том числе не передает их украинской стороне.

Фото: Украинцы возле офиса паспортного сервиса в Варшаве (gettyimages.com)

В то же время чиновник сказал, что те, у кого нет паспортов, будут получать временную защиту.

Напомним, мы писали, какие будут новые правила получения защиты в Польше. Будет ограничен список документов, с которым можно будет получить статус защиты.

Также мы сообщали, какие изменения готовят для украинских беженцев в Польше. Предлагается отменить некоторые выплаты и предоствлять новый статус.

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