При зміні правил захисту українців у Польщі врахують ситуацію з військовозобов'язаними

Тимчасовий захист у Польщі для українських громадян діє до 30 червня 2024 року. Із 1 липня правила перебування українців хочуть змінити. Нову редакцію закону уряд готується представити на засіданні у вівторок.

Міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кервінського під час ефіру на телеканалі TVN24 запитали про ситуацію з обмеженням послуг в українських консульствах для чоловіків призовного віку, бо для багатьох це може означати проблеми з документами.

"За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі ці питання", – відповів минулого тижня голова відомства.

Рішення щодо поточної ситуації розробляє заступник міністра Мацей Дущик.

Також голова польського МВС зазначив, що Польща не розкриває дані про біженців, які перебувають у Польщі, в тому числі не передає їх українській стороні.

Фото: Українці біля офісу паспортного сервісу у Варшаві (gettyimages.com)

Водночас чиновник сказав, що ті, хто не матимуть паспортів, будуть отримувати тимчасовий захист.